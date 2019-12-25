Юрий Жирков продлил контракт с "Зенитом"

Игрок выступает за клуб уже 4,5 года.

Футбольный клуб "Зенит" продлил контракт с защитником и полузащитником Юрием Жирковым. Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2020/21. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Футболист присоединился к клубу в январе 2016-го года и за этот период провел в составе "Зенита" 107 матчей, забил 5 мячей и отдал 15 результативных передач.

Сине-бело-голубые поздравляют Юрия Жиркова и желают новых побед вместе с "Зенитом"! говорится в сообщении.

Ранее стало известно о том, что "Зенит" покинули три игрока.

Фото: ФК "Зенит"