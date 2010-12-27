  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Экс-вратарь "Зенита" Лодыгин уверен, что петербургский клуб обыграет ЦСКА
Сегодня, 21:58
66
nadezhda_sib

Экс-вратарь "Зенита" Лодыгин уверен, что петербургский клуб обыграет ЦСКА

0 0

Игра состоится в рамках 15-го тура РПЛ.

Бывший голкипер "Зенита" Юрий Лодыгин уверен, что сине-бело-голубые обыграют ЦСКА. Матч состоится завтра, 2 ноября, на "Газпром Арене".

По словам футболиста, матч будет нелегким, но "ничего прям уж сверхъестественного в соперниках нет".

В интервью Bobsoccer.ru Лодыгин признался, что только спустя время понял, насколько глубоко полюбил Петербург, "Зенит", фирменные цвета и поклонников клуба. 

"Жду победы "Зенита" в чемпионате России и ярких, красивых матчей. В Лиге чемпионов УЕФА желаю команде достойно выйти из группы",

- сказал вратарь. 

Футболист выразил уверенность, что петербургский клуб сможет успешно выступить в Лиге чемпионов. 

Юрий Лодыгин выступал за "Зенит" с 2013 по 2019 год. В составе команды голкипер провел 165 матчей. 

Фото: пресс-служба "Зенита"

 

Теги: зенит, лодыгин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии