Экс-вратарь "Зенита" Лодыгин уверен, что петербургский клуб обыграет ЦСКА

Игра состоится в рамках 15-го тура РПЛ.

Бывший голкипер "Зенита" Юрий Лодыгин уверен, что сине-бело-голубые обыграют ЦСКА. Матч состоится завтра, 2 ноября, на "Газпром Арене".

По словам футболиста, матч будет нелегким, но "ничего прям уж сверхъестественного в соперниках нет".

В интервью Bobsoccer.ru Лодыгин признался, что только спустя время понял, насколько глубоко полюбил Петербург, "Зенит", фирменные цвета и поклонников клуба.

"Жду победы "Зенита" в чемпионате России и ярких, красивых матчей. В Лиге чемпионов УЕФА желаю команде достойно выйти из группы", - сказал вратарь.

Футболист выразил уверенность, что петербургский клуб сможет успешно выступить в Лиге чемпионов.



Юрий Лодыгин выступал за "Зенит" с 2013 по 2019 год. В составе команды голкипер провел 165 матчей.

Фото: пресс-служба "Зенита"