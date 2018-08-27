Юрий Колокольников сыграет в новом фильме Кристофера Нолана

Премьера картины запланирована на 17 июля 2020 года.

Российский актер Юрий Колокольников сыграет в фильме Кристофера Нолана "Принцип" (Tenet). Об этом сообщает "Искусство Кино", ссылаясь на продюсера Елену Шнейдерову.

По ее словам, актер уже преступил к съемкам, которые проходят в Таллине. Другие подробности она раскрывать отказалась.

Для Колокольникова это далеко не первый опыт работы с зарубежными авторами. Он снимался в сериале "Игра Престолов" и "Телохранитель киллера"с Райаном Рейнольдсом и Сэмюэл Л. Джексоном.

Отметим, что никаких подробностей сюжета нового проекта Нолона пока неизвестно. Ранее режиссер сообщил, что главные роли в фильме сыграют Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики и Майкл Кейн.

Премьера картины запланирована на 17 июля 2020 года.

Фото: интервью каналу "Вдудь"