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Юрий Колокольников сыграет в новом фильме Кристофера Нолана
Сегодня, 13:31
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Rybka123

Юрий Колокольников сыграет в новом фильме Кристофера Нолана

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Премьера картины запланирована на 17 июля 2020 года.

Российский актер Юрий Колокольников сыграет в фильме Кристофера Нолана "Принцип" (Tenet). Об этом сообщает "Искусство Кино", ссылаясь на продюсера Елену Шнейдерову.

По ее словам, актер уже преступил к съемкам, которые проходят в Таллине. Другие подробности она раскрывать отказалась.

Для Колокольникова это далеко не первый опыт работы с зарубежными авторами. Он снимался в сериале "Игра Престолов" и "Телохранитель киллера"с Райаном Рейнольдсом и Сэмюэл Л. Джексоном.

Отметим, что никаких подробностей сюжета нового проекта Нолона пока неизвестно. Ранее режиссер сообщил, что главные роли в фильме сыграют Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики и Майкл Кейн.

Премьера картины запланирована на 17 июля 2020 года.

Фото: интервью каналу "Вдудь" 

Теги: кристофер нолан, юрий колокольников
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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