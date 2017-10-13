Юрий Дудь снял фильм про Алексея Балабанова

Двухчасовая картина появилась на YouTube-канале российского журналиста и видеоблогера.

Российский журналист и видеоблогер снял фильм про Алексея Балабанова. Режиссер умер в мае 2013 года от сердечного приступа. Двухчасовая картина появилась на YouTube-канале Дудя.

Идет 2018 год, и это очень странное время. Считается: если ты не славишь все, что происходит в России, а говоришь о ее проблемах, значит ты Россию не любишь. Но это — бред. И, к счастью, в русской истории было много людей, которые это доказывали. Один из них — режиссер Алексей Балабанов. Балабанов очень любил нашу страну и особенно наших людей и именно поэтому никогда не боялся говорить об их недостатках. Сказал Юрий Дудь в начале фильма

Картина длится около двух часов. В ней снялась жена Балабанова Надежда Васильева. Кроме того, в фильме появится актриса Агния Кузнецова, продюсер всех работ режиссера Сергей Сельянов, друг детства Евгений Горенбург и сын Петр.

Фото: Instagram / yurydud