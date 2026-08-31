Юрий Башмет: "исполнение "Реквиема незабытых" в Петербурге вызывает у меня огромное волнение"

Дирижер сообщил, что выбор Всероссийского юношеского симфонического оркестра был принципиальным решением.

Народный артист СССР Юрий Башмет рассказал "Петербургскому дневнику" предстоящей премьере произведения Валерия Воронова "Реквием незабытых", которая состоится 8 сентября. В интервью он отметил, что для него зал Санкт-Петербургской филармонии является одним из самых ответственных и легендарных мест в мире.

Дирижер сообщил, что выбор Всероссийского юношеского симфонического оркестра был принципиальным решением. Он подчеркнул, что ему было важно привлечь к исполнению молодых музыкантов из разных городов страны, чтобы эмоциональная память об отдавших жизнь людях стала частью их собственной жизни. По его словам, произведение посвящено тем, кто не вернулся с войны и не стал официальным героем, но именно они являются настоящими победителями.

Башмет пояснил, что заказал это сочинение композитору Валерию Воронову, с которым сотрудничает уже около пятнадцати лет, так как доверяет его уникальному восприятию мира и точному почерку. Он добавил, что музыка Воронова сложна технически, но при этом искренне трогает даже тех зрителей, которые впервые пришли в концертный зал.

Отвечая на вопрос о жанре, дирижер уточнил, что это классический реквием для симфонического оркестра, хора и солистов, относящийся к ораториальной музыке, однако главным остается тот отклик, который работа находит в сердцах слушателей.

Касаясь успеха московской трансляции, собравшей более двух миллионов онлайн-зрителей, маэстро признался, что сам был крайне удивлен такими цифрами. Он выразил мнение, что люди ищут искусство, которое отзовется в их сердце именно сегодня, и назвал этот успех "слепком времени".

Также Башмет поделился планами показать произведение в других городах России и за рубежом. Он вспомнил случай после московской премьеры, когда губернатор одного из регионов лично попросил организовать опен-эйр концерт, рассчитывая собрать 30 тысяч зрителей. Дирижер отметил, что такая реакция людей, далеких от профессионального музыкального мира, очень тронула его, и коллектив готов преодолеть сложности подготовки, чтобы донести эту музыку до максимального числа людей.

Фото: Дарья Твердохлебова