Юношу из Ленобласти будут судить за убийство приятеля

Известно, что конфликт между молодыми людьми произошел в результате пьяной ссоры.

В Ленинградской области состоится слушание по делу о девятнадцати-летнем молодом человеке забившем насмерть своего друга во время ссоры. Об этом сообщают в сетевом издании "Невские Новости".

Известно, что конфликт между молодыми людьми произошел в результате пьяной ссоры. Трагедия случилась еще тринадцатого октября минувшего года в Тихвинском районе Ленинградской области.

Приняв на грудь, двое гостей поругались, началась драка. Затем мужчины вышли "поговорить" в подъезд. 19-летний парень повалил оппонента на пол и жестоко избил. Пострадавшего занесли в квартиру, вызвали ему скорую помощь, однако он скончался в больнице.

В настоящее время преступник находится под стражей и ожидает судебного слушания.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"