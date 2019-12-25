Юноша пытался изнасиловать 15-летнюю школьницу на "вписке" в Шушарах

Девушку-подростка пытались изнасиловать в Шушарах. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
Накануне около семи часов утра в полицию поступило заявление от 36-летнего петербуржца. Мужчина рассказал, что некий 18-летний молодой человек избил и пытался изнасиловать его 15-летнюю дочь, когда она была в гостях у подруги.
В указанной квартире полиция нашла молодого человека, его задержали. Несовершеннолетнюю девушку отправили на освидетельствование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также на месте были обнаружены бутылки от алкоголя.
Ранее петербургский врач отправился в колонию на 10 лет за изнасилование пациенток.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все