Юноша пытался изнасиловать 15-летнюю школьницу на "вписке" в Шушарах

Также он избил девушку.

Девушку-подростка пытались изнасиловать в Шушарах. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне около семи часов утра в полицию поступило заявление от 36-летнего петербуржца. Мужчина рассказал, что некий 18-летний молодой человек избил и пытался изнасиловать его 15-летнюю дочь, когда она была в гостях у подруги.

В указанной квартире полиция нашла молодого человека, его задержали. Несовершеннолетнюю девушку отправили на освидетельствование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также на месте были обнаружены бутылки от алкоголя.

Ранее петербургский врач отправился в колонию на 10 лет за изнасилование пациенток.

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