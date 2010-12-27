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Юный фигурист получил черепно-мозговую травму во время тренировки
Сегодня, 10:07
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nadezhda_sib

Юный фигурист получил черепно-мозговую травму во время тренировки

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После падения партнерша наступила ему на голову коньком.

Юный спортсмен получил открытую черепно-мозговую травму во время тренировки. Об этом сообщило 18-го июня АН "Оперативное прикрытие". 

В понедельник, 17-го июня, мальчик 9-ти лет был на тренировке по фигурному катанию в Петроградском районе. По предварительным данным, во время нее он упал, и партнерша наступила ему на голову коньком. Спортсмена увезли в Детскую больницу №2. Он поступил в стационар в тяжелом состоянии. 

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Фото: pixabay.com

Теги: тренировка, фигурное катание
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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