Юный фигурист получил черепно-мозговую травму во время тренировки

После падения партнерша наступила ему на голову коньком.

Юный спортсмен получил открытую черепно-мозговую травму во время тренировки. Об этом сообщило 18-го июня АН "Оперативное прикрытие".

В понедельник, 17-го июня, мальчик 9-ти лет был на тренировке по фигурному катанию в Петроградском районе. По предварительным данным, во время нее он упал, и партнерша наступила ему на голову коньком. Спортсмена увезли в Детскую больницу №2. Он поступил в стационар в тяжелом состоянии.

Ранее Piter.TV сообщил об избиении директора Фонда кино в Москве.

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