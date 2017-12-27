В Купчине госпитализирован мальчик с острым отравлением, переборщивший с дозой обезболивающих таблеток

Как сообщает "Петербургский дневник", вечером 22 января несовершеннолетний петербуржец попал в детскую городскую больницу имени Филатова с острым отравлением лекарственными препаратами. Сообщается, что 17-летний юноша переборщил с употреблением анальгетика. Молодой человек выпил несколько пачек таблеток.
Пациента госпитализировали из района Купчино. По предварительным сведениям, подросток проглотил не менее 40 штук таблеток обезболивающего.
Обстоятельства дела изучают сотрудники правоохранительных органов. Медики оказывают помощь пострадавшему.