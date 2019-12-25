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Юный хоккеист из Петербурга оказался в реанимации в разрывом селезёнки после тренировки
Сегодня, 12:57
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Юный хоккеист из Петербурга оказался в реанимации в разрывом селезёнки после тренировки

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Подросток пострадал в результате падения животом на лёд.

Вечером в четверг, 23 ноября, в больницу был доставлен 15-летний петербуржец, который получил серьёзную травму во время тренировки ледовом зале "Динамо" в Северной столице.  Как стало известно Piter.TV, подросток находится в реанимации с разрывом селезёнки.

Установлено, что юный хоккеист пострадал в результате падения животом на лёд. Также ему диагностировали внутреннее кровотечение и геморрагический шок.

Пациент находится в тяжёлом состоянии.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженка оказалась в реанимации после посещения бассейна. Девушка была госпиталиизрована с диагнозом "отравление хлором". Точные обстоятельства предстоит установить правоохранителям. 

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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