Юный хоккеист из Петербурга оказался в реанимации в разрывом селезёнки после тренировки

Подросток пострадал в результате падения животом на лёд.

Вечером в четверг, 23 ноября, в больницу был доставлен 15-летний петербуржец, который получил серьёзную травму во время тренировки ледовом зале "Динамо" в Северной столице. Как стало известно Piter.TV, подросток находится в реанимации с разрывом селезёнки.

Установлено, что юный хоккеист пострадал в результате падения животом на лёд. Также ему диагностировали внутреннее кровотечение и геморрагический шок.

Пациент находится в тяжёлом состоянии.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженка оказалась в реанимации после посещения бассейна. Девушка была госпиталиизрована с диагнозом "отравление хлором". Точные обстоятельства предстоит установить правоохранителям.

Фото: Piter.TV