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Петербурженка оказалась в реанимации после посещения бассейна
Сегодня, 11:56
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Петербурженка оказалась в реанимации после посещения бассейна

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Медики доставили пострадавшую в токсикологическую реанимацию с отравлением хлором.

В Петербурге 20-летняя девушка попала в реанимацию после посещения бассейна. Об этом стало известно Piter.tv.

Девушка была в бассейне на Смоленской улице, однако уже через час ей стало плохо. Сотрудники спортивного учреждения вызвали скорую помощь.

Медики доставили пострадавшую в токсикологическую реанимацию с отравлением хлором. Точные обстоятельства предстоит установить правоохранителям. 

На выходных в Петербурге в больницу попала трёхмесячная девочка с кровоизлиянием в мозг.

Фото: pxhere

Теги: бассейн, отравление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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