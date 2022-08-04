Петербурженка оказалась в реанимации после посещения бассейна

Медики доставили пострадавшую в токсикологическую реанимацию с отравлением хлором.

В Петербурге 20-летняя девушка попала в реанимацию после посещения бассейна. Об этом стало известно Piter.tv.

Девушка была в бассейне на Смоленской улице, однако уже через час ей стало плохо. Сотрудники спортивного учреждения вызвали скорую помощь.

Медики доставили пострадавшую в токсикологическую реанимацию с отравлением хлором. Точные обстоятельства предстоит установить правоохранителям.

На выходных в Петербурге в больницу попала трёхмесячная девочка с кровоизлиянием в мозг.

Фото: pxhere