Петербурженка оказалась в реанимации после посещения бассейна

В Петербурге 20-летняя девушка попала в реанимацию после посещения бассейна. Об этом стало известно Piter.tv.
Девушка была в бассейне на Смоленской улице, однако уже через час ей стало плохо. Сотрудники спортивного учреждения вызвали скорую помощь.
Медики доставили пострадавшую в токсикологическую реанимацию с отравлением хлором. Точные обстоятельства предстоит установить правоохранителям.
На выходных в Петербурге в больницу попала трёхмесячная девочка с кровоизлиянием в мозг.
Фото: pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все