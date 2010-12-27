Юный испанский футболист сломал руку на тренировке в ФК "Зенит"

Также у юноши смещение отломков.

В воскрсенье, 26 августа, во время тренировки, юный иностранный футболист получил травму. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Тренировка проходила в в Детско-юношеской спортивной школе ФК "Зенит". 15-летний футболист упал на левую руку, после чего его доставили в Детскую больницу святой Марии Магдалины. Врачи сказали, что у него закрытый перелом нижней трети левого предплечья со смещением отломков.

Испанскому футболисту наложили гипс и отпустили вместе с тренером в гостиницу.

Ранее СКА трижды одержал победу в турнире имени Пучкова.

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