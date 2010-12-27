СКА трижды одержал победу в турнире имени Пучкова

ЯНа этот раз петербуржцы обыграли команду из Сочи.

Петербургский хоккейный клуб СКА в третий раз подряд выиграл матч в рамках турнира имени Пучкова. Игрокам не удалось открыть счет в первых двух периодах против "Сочи", однако, позже удача все же улыбнулась спортсменам. Ранее СКА победили "Авангард" из Омска с результатом 4:2, а также "Куньлунь" из Китая.

В заключительном периоде героями стали Гусев и Дергачев. Они забили на 49-ой и 50-ой минуте соответственно.

Следующая игра состоится 27 августа. Петербургские хоккеисты сразятся с финским клубом "Йокерит".

Фото: СКА