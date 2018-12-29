Несовершеннолетних живодеров предложили привлекать к уголовной ответственности

С такой инициативой выступил депутат ЗакСа Денис Четырбок.

Депутат Законодательного собрания Денис Четырбок предложил внести поправки в Уголовный кодекс РФ. По мнению парламентария, к уголовной ответственности стоит привлекать подростоков-живодеров. Об этом сообщают городские СМИ.

По словам депутата, сейчас в нашей стране уголовная ответственность наступает с 16 лет. Однако есть ряд преступлений, таких как убийство, кража и вандализм, за которые могут назначить наказание с 14 лет. Народный избранник уверен, что в этот перечень необходимо добавить жестокое обращение с животными.

Достаточно вспомнить историю с хабаровскими живодерками, которые выкалывали глаза, вспарывали животы и стреляли по собакам и кошкам, а затем устраивали кровавые фотосессии в заброшенном здании. Денис Четырбок

После принятия документа в Законодательном собрании его направят на рассмотрение Государственной Думы.

Ранее мы писали, что депутат из Ленобласти предложил ввести ограничение на число питомцев в квартирах.

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