Юных жителей Выборгского района приглашают создать гимн детства области

В конкурсе могут принять участие юные жители Ленинградской области в возрасте от 6 до 18 лет.

В рамках ежегодных областных мероприятий, посвященных Международному Дню защиты детей, объявлен музыкальный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества "Гимн детства".

В конкурсе могут принять участие юные жители Ленинградской области в возрасте от 6 до 18 лет (творческие коллективы, а также отдельные исполнители).

Конкурсные работы принимаются в трех номинациях:

- текст "Гимна детства";

- мелодия "Гимна детства";

- готовое музыкальное произведение (текст, музыка, исполнение, аранжировка).

С 21 января до 5 апреля необходимо подать заявки на участие и конкурсные работы в оргкомитет (эл.почта: gimndetstva@inbox.ru).

С 8 до 19 апреля жюри определит лучших участников. В срок до 1 мая списки победителей и их работы будут опубликованы на официальном сайте Уполномоченного по правам ребенка (www.47deti.ru).

1 июня в рамках Фестиваля детства состоится торжественное награждение победителей.

С подробной информацией можно ознакомится в Положении о конкурсе: http://47deti.ru/Files/file/polozhenie_o_konkurse_gimn_detstva.pdf.

Организаторы: Уполномоченный по правам ребёнка в Ленинградской области, Ленинградское областное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд".