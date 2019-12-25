Юные жители ЖК "Шуваловский" начнут учебный год в новой школе

Школа в муниципальном округе Коломяги рассчитана на 1600 мест.

В четверг, 12 августа, стало известно о вводе в эксплуатацию школы в муниципальном округе Коломяги. Школа располагается на территории жилого комплекса "Шуваловский", передает пресс-служба "Группы ЛСР".

Юные жители комплекса 1 сентября в новую школу, рассчитанную на 1600 мест.

Трехэтажное здание разделили на два корпуса, объединенные общешкольными помещениями. Первый корпус отвели для начальной школы с учебными классами, кабинетами продленного дня, комнатой труда и компьютерным классом. Второй корпус отведен для основных учебных кабинетов средних и старших классов, а также мастерские, помещения для занятий творчеством.

В общешкольном пространстве расположены столовая, два спортзала и два бассейна, зал для хореографии и актовый зал. Территория благоустроена и включает спортивные площадки и футбольное поле. Школе присвоили номер 575.

Ранее мы писали, что в Петербурге к 1 сентября откроются 8 школ.

Фото: ЛСР. Санкт-Петербург / Вконтакте