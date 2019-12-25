Руферы повредили оборудование ФСБ на крыше дома на Морской набережной

Молодые люди сломали запирающие устройства входной решетки.

Полиция Василеостровского района ищет четырех молодых людей в возрасте от 17 до 20 лет, которые забрались на крышу дома на Морской набережной и повредили оборудование ФСБ.

Инцидент произошел вечером 8 марта. Как стало известно Piter.TV, руферы пробрались на крышу, сломав запирающие устройства входной решетки. Там молодые люди повредили служебное радиозаписывающее оборудование спецслужб.

В четверг, 12 марта, с заявлением в полицию обратился начальник отделения УФСБ по Петербургу и Ленобласти. Размер материального ущерба пока неизвестен. Уточняется, что среди руферов была замечена несовершеннолетняя девушка с фиолетово-красными волосами.

Ранее мы писали, что руферы забрались на здание Главного штаба на Дворцовой площади.

Фото: pixabay.com