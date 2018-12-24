Жительница Металлостроя может сесть в тюрьму за интимную связь с 12-летним мальчиком

Девушке приписывают еще и рассылку порнографических роликов.

В поселке Металлострой Колпинского района задержали девушку, которой едва исполнилось 18 лет. Ее подозревают в совращении несовершеннолетних мальчиков через интернет. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Известно, что заявления на девушку подавали дважды. Одна из местных жительниц утверждает, что задержанная рассылала в социальной сети "ВКонтакте" порнографические ролики. По словам другой потерпевшей, подозреваемая заманила к себе домой ее 12-летнего сына и там вступила с ним в половую связь.

Спустя два дня после задержания девушку выпустили под подписку о невыезде. В отношении нее возбудили уголовное дело по статьям "Секс с несовершеннолетним" и "Развратные действия". Ведется проверка.

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Фото: Piter.TV