Юная петербурженка спасла подругу, которая тонула Ольгинском пруду

Сегодня днем, 3 июля, школьница спасла подругу, которая захлебнулась в Ольгинском пруду. Об этом сообщили на портале 78.ru.
Девочки решили вместе поплавать в водоеме. В один момент петербурженка заметила, что ее подруга паникует. Она поняла, что приятельница попала в яму и запуталась в водорослях.
Спортивная одноклассница пришла на помощь утопающей. Она вытащила ее из воды и вызвала скорую помощь. В результате случившегося школьница попала в больницу. Сейчас она находится в удовлетворительном состоянии.
Ранее на Piter.tv: стало известно, где категорически нельзя купаться под Петербургом.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все