Юная петербурженка спасла подругу, которая тонула Ольгинском пруду

Девочка попала в яму, запуталась в водорослях и начала тонуть.

Сегодня днем, 3 июля, школьница спасла подругу, которая захлебнулась в Ольгинском пруду. Об этом сообщили на портале 78.ru.

Девочки решили вместе поплавать в водоеме. В один момент петербурженка заметила, что ее подруга паникует. Она поняла, что приятельница попала в яму и запуталась в водорослях.

Спортивная одноклассница пришла на помощь утопающей. Она вытащила ее из воды и вызвала скорую помощь. В результате случившегося школьница попала в больницу. Сейчас она находится в удовлетворительном состоянии.

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Фото: Piter.tv