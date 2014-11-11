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Юная петербурженка спасла подругу, которая тонула Ольгинском пруду
Сегодня, 18:28
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Юная петербурженка спасла подругу, которая тонула Ольгинском пруду

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Девочка попала в яму, запуталась в водорослях и начала тонуть.

Сегодня днем, 3 июля, школьница спасла подругу, которая захлебнулась в Ольгинском пруду. Об этом сообщили на портале 78.ru.

Девочки решили вместе поплавать в водоеме. В один момент петербурженка заметила, что ее подруга паникует. Она поняла, что приятельница попала в яму и запуталась в водорослях. 

Спортивная одноклассница пришла на помощь утопающей. Она вытащила ее из воды и вызвала скорую помощь. В результате случившегося школьница попала в больницу. Сейчас она находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее на Piter.tv: стало известно, где категорически нельзя купаться под Петербургом. 

Фото: Piter.tv

Теги: ольгинский пруд, скорая помощь, спасла подругу, тонула девочка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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