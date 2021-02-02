Инстанция решит, будет ли заменен условный срок на реальный в отношении Алексея Навального.

Юлия Навальная прибыла к зданию Мосгорсуда. Супруга Алексея Навального находится перед инстанцией, в которой сегодня будут выносить вердикт по поводу замены ее супругу условного срока на реальный. Решение будет приниматься судьей Симоновского суда по региону. Начало заседание запланировано на 11 часов. Фигуранта расследования доставят из СИЗО, чтобы он смог принять участие в процессе.

Напомним, что оппозиционера Навального задержали по возвращению из Германии в аэропорту "Шереметьево". Его доставили в отделение полиции в Химках. На следующий день в рамках выездного заседания Химкинский городской суд арестовал фигуранта дела на 30 суток. По данным следствия, мужчина уклонялся от отбывания наказания по делу "Ив Роше". Навального перевели в изолятор "Матросская тишина". В ФСИН уточнили, что подозреваемый нарушил испытательный срок. С 29 декабря 2020 года он был объявлен в розыск.

В Москве задержали Юлию Навальную.

Фото: ТГ/РИА Новости

Видео: Telegram / LIFE SHOT, РИА Новости