В Москве задержали Юлию Навальную

Навальную задержали во время несогласованной акции.

Правоохранительные органы задержали жену Алексея Навального Юлию. Об этом сообщил Telegram-канал РБК.

Жена оппозиционера шла в колонне, которая направлялась к СИЗО "Матросская тишина". После упоминания в СМИ, Юлию Навальную оперативно задержали. На видео видно, что её усаживают в автомобиль.

Представьтесь, назовите причину задержания. Защитник Юлии Навальной

Мужчина попросил силовиков поехать с ней, но они закрыли дверь автомобиля, и Навальная вместе с правоохранителями уехала. Протестующие начали скандировать: "Юлия".

Напомним, что в Москве колонна протестующих отправилась к СИЗО "Матросская тишина". Сотрудники ОМОНа начали перекрывать пути к СИЗО.

Сегодня, 31 января, сторонники Навального вышли на несанкционированные митинги в нескольких городах России. Оппозиционеры требуют освободить Навального, который сейчас находится в СИЗО "Матросская тишина".

Ранее мы сообщили, что в Челябинске начались жесткие задержания протестующих.

Видео: Telegram/Baza