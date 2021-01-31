Штаб Навального в Москве призвал митингующих двигаться в сторону метро Красносельская.

В Москве колонна протестующих движется к СИЗО "Матросская тишина". Об этом сообщил Znak.

Очевидцы утверждают, что колонна очень большая. В ней идут в основном молодые люди. Вероятнее всего у протестующих есть какой-то план. Сотрудники ОМОНа пытаются сдержать колонну, отсекая ей пути к СИЗО.

Вторые выходные подряд в нескольких городах России проходят несанкционированные акции протеста сторонников Алексея Навального. Оппозиционеры требуют освободить политика, который 17 января был задержан в аэропорту "Шереметьево". После задержания Навального отправили в СИЗО "Матросская тишина".

Очередное заседание по делу "Ив Роше" запланировано на 2 февраля. Симоновский суд Москвы рассмотрит вопрос о замене Навальному условного срока на реальный. Политику грозит до 3,5 лет заключения.

Ранее мы сообщили, что в Челябинске силовики жестко задержали одного из протестующих.

Видео: Twitter/Команда Навального