В Москве колонна протестующих движется к СИЗО "Матросская тишина". Об этом сообщил Znak.
Очевидцы утверждают, что колонна очень большая. В ней идут в основном молодые люди. Вероятнее всего у протестующих есть какой-то план. Сотрудники ОМОНа пытаются сдержать колонну, отсекая ей пути к СИЗО.
Вторые выходные подряд в нескольких городах России проходят несанкционированные акции протеста сторонников Алексея Навального. Оппозиционеры требуют освободить политика, который 17 января был задержан в аэропорту "Шереметьево". После задержания Навального отправили в СИЗО "Матросская тишина".
Очередное заседание по делу "Ив Роше" запланировано на 2 февраля. Симоновский суд Москвы рассмотрит вопрос о замене Навальному условного срока на реальный. Политику грозит до 3,5 лет заключения.
Ранее мы сообщили, что в Челябинске силовики жестко задержали одного из протестующих.
Видео: Twitter/Команда Навального
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