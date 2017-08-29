Юлия Коган выпустит новый альбом со "взрослыми песнями"

Известная певица и экс-солистка группы "Ленинград" осенью выпустит новый альбом.

Свой первый альбом под названием "Огонь-баба" Юлия Коган выпустила в 2015 году. После ухода из группы «Ленинград» певица занялась сольной карьерой, теперь в ее репертуаре нет нецензурной лексики. Но экспрессия и мощный вокал все также остаются визитной карточкой певицы.

Новый альбом выйдет в ноябре 2017 года. Будет называться "Жесткая лирика". Юлия планирует уместить в нем 11 композиций.

"Я не могу сказать, что я готовила прямо два года. Просто песни копились, копились и выливаются в альбом. Сейчас такое время синглов, мало кто запаривается насчет альбомов и это итог того, что прошло и выливается в нечто.На самом деле все песни, которые будут в альбоме знакомы моим поклонникам, которые ходят на концерт. Там не будет никаких новых песен, а только те песни, которые я пою на концертах и что ожидать? Всего того же! Прекрасного вокала, прекрасных песен. В этом альбоме они кажется взрослые такие, настоящие песни. Не просто какие-то "хи-хи ха-ха", а уже серьезная музыка", - сказала вокалистка.

Как отметила Юлия, музыкальные хит-парады композициями из этого альбома она не собирается побивать. "Я просто делаю музыку, которая мне нравится."