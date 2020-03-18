Юлия Барановская поделилась опытом с петербургскими Новыми людьми

Телеведущая раскрыла несколько профессиональных секретов и ответила на вопросы сторонников партии «Новые люди».

Честно и откровенно. О мужском и женском. О публичном и личном. Свой мастер-класс Юлия Барановская сразу перевела в диалог.

Телеведущая призналась, что до сих пор переживает на каждом эфире и публичном выступлении, и на собственных примерах рассказала, как справляется с волнением и успешно совмещает семью, карьеру и общественную деятельность.

Юлия Барановская, телеведущая, общественный деятель, сторонник партии "Новые люди":

Всегда интересно разговаривать с людьми, которые гораздо моложе тебя, у которых горят глаза, всегда интересно опытом обмениваться. Их опытом и моим.

Анастасия Патутина, сторонник партии "Новые люди":

Ощущение, когда сидишь с близким другом за чашкой чая, и вы общаетесь на такие темы, которые обычно затрагивают в самой уютной обстановке. Я не ощущала, что рядом люди, большая аудитория, и это такое классное чувство, которое я хочу сохранить в себе до конца вечера и поделиться этим впечатлением, рассказав о встрече.

Юлия поделилась и своим личным секретом борьбы за справедливость – работа на результат. Именно это телеведущая в первую очередь отметила в деятельности "Новых людей". Реальная помощь конкретным людям. Этим летом Юлия Барановская получила партийный билет.

Юлия Барановская, телеведущая, общественный деятель, сторонник партии "Новые люди":

Я познакомилась с партией "Новые люди" через их дела и поняла в какой-то момент, что вместе мы сможем больше. Потому что они нацелены на результат, на помощь людям. И у меня такие же цели. И я решила, что мы друг другу сможем помочь в этом стремлении помогать людям.

Юлия Барановская взяла на себя кураторство в одной из самых сложных сфер – социальной. Вместе с другими сторонниками и членами партии "Новые люди" телеведущая будет помогать с решением проблем многодетных семей, детей с ограниченными возможностями, малоимущих и всех тех, кто оказался в непростой жизненной ситуации.