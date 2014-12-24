Юго-запад Петербурга парализован 13-километровой пробкой из-за двух ДТП на КАД

Два последовательных ДТП на внешнем кольце КАД создали затор длиной 13 километров.

Магистральная дорога в юго-западной части города полностью заблокирована из-за двух дорожных инцидентов.

Во вторник, 19 августа, на внешнем кольце КАД образовался затор протяженностью 13,2 км от Красносельского шоссе до Дачного проспекта. Причиной транспортного коллапса стали два дорожно-транспортных происшествия, произошедших с интервалом три часа на одном участке магистрали. Общая оценка загруженности дорог города в вечерний час пик достигла шести баллов из 10.

Движение на указанном участке КАД было практически полностью парализовано на протяжении вечернего времени. Сервис "Яндекс.Пробки" зафиксировал максимальный уровень загруженности на юго-западном направлении города.

Фото: Яндекс Карты