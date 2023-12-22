На строящейся станции "Юго-Западная" опустили все зоны четырех эскалаторов

Параллельно на станции "Юго-Западная" продолжается отделка.

В наклонном ходе, диаметр которого составляет 10,5 метров, а длина – около 100, опущены все зоны четырех эскалаторов. Впереди предстоит выверка, монтаж и отладка механизмов. Здесь метростроители также монтируют водоотводящие зонты, рассказали на портале "Строительный Петербург".

Параллельно на станции "Юго-Западная" продолжается отделка. Уже уложено 1400 "квадратов" напольного покрытия из 2000 м2. Специалисты приступили к облицовке декоративным камнем пассажирских проемов и стен в центральном тоннеле – именно туда будут попадать петербуржцы при спуске на станцию.

Также на станции ведется подготовка подплатформенных технических помещений.

Длина посадочной платформы строящейся станции "Юго-Западная" составляет 162 метра и рассчитана на состав из 8 вагонов. Расчетная пропускная способность – 14 тысяч человек в час на вход.

Фото: Метрострой Северной столицы