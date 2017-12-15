Юдашкин презентовал в Петербурге новую коллекцию по мотивам Малевича

В Петербурге прошел показ новой коллекции Валентина Юдашкина "Супремус".

Прославленного модельера на создание весенних и летних нарядов вдохновил Казимир Малевич. Юдашкин обратился к "супрематизму" – художественному стилю создателя Черного квадрата.

Кажется, что все лучшие творения Малевича ожили на моделях Юдашкина. Знаменитые "Атлеты" буквально облепили короткое бежевое платье. Причудливые геометрические формы, яркие летние цвета буквально окутали длинные платья и короткие сарафаны. Оранжевая, красная и алая палитра Малевича органично вошла новую летнюю коллекцию знаменитого модельера.

После показа в отеле "Лофт" не было ни одного недовольного зрителя. Первым впечатление от показа у всех одно - восторг.

Мне очень приятно быть на этом показе, потому что с каждым годом Россия делает новые шаги в развитии моды. Danilo L. Mercaldo (Данило Луиджи Меркальдо), итальянский дизайнер

Конечно, Юдашкин – мэтр, приезжает к нам раз в сезон… Я могу за него порадоваться, не всегда мы имеем возможность приехать в Москву и купить его изделия. Анна Овчинникова, петербургский модельер

Очень легкая, изящная, красивая коллекция. Она относит нас к морю, солнцу… Так и хочется уехать туда, где тепло! Анна Фадеева, директор танцевальной студии "La dance"

Видео: Piter.TV

Александра Мелих, Дарья Молчанова