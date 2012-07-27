Юбилей Рудольфа Фурманова отметят спектаклем "Гражданин Р.Ф."

Постановку также покажут 1 ноября: в День рождения Театра имени Миронова.

Художественный руководитель Театра имени Андрея Миронова Рудольф Фурманов в день своего юбилея, 22 октября, сыграет в новом спектакле - героическом блокбастере. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Вместе с его юбилеем мы отмечаем и 60 лет творческой деятельности Фурманова. Мы поздравляем великого российского антрепренёра, артиста и человека, театрального деятеля с Днем Рождения. Пресс-служба театра.

Спектакль "Гражданин Р. Ф." также покажут 1 ноября: в День рождения Театра имени Миронова.

В этот день на сцену нашего театра выйдут не только артисты — исполнители ролей "Гражданина Р.Ф.", но и звезды первой величины, приехавшие поздравить своего друга. Пресс-служба театра.

Поздравить друга из Москвы приедут Людмила Чурсина, Людмила Максакова, Александр Сокуров, Михаил Боярский, Лариса Голубкина, Николай Цискаридзе, Юлия Махалина и другие.

Ранее сообщалось, что Дом-музей В.И. Ленина отметил 60-летний юбилей.

Фото: Театр имени Андрея Миронова / официальный сайт.