ЮИТ приобрел землю под жилой комплекс в Нейшлотском переулке в Петербурге

На участке построят три многоэтажки с жильем комфорт-класса.

Компания "ЮИТ Санкт-Петербург" приобрела участок площадью 1,1 га в Нейшлотском переулке, сообщили 18 марта в пресс-службе организации. На территории планируют построить многоэтажный жилой комплекс комфорт-класса.

Комплекс будет состоять из трех девяти- или десятиэтажек с 20 тысячами "квадратов" жилья, в некоторых квартирах установят помещения для финских саун и хозяйственные кладовые в подвальных этажах. Предусмотрен также подземный паркинг, спортивные и детские площадки рядом с домом, зоны отдыха. Проект ЖК выведут на рынок в конце 2020 – начале 2021 года.

Рядом с домом удобно расположится станция метро "Выборгская", несколько садов, магазины и офисы. В компании отмечают, что участок долгое время был заброшенным: окна в бывшем здании завода заколотили еще 15 лет назад.

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Фото: Piter.TV