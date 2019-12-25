Появились подробности обустройства нового кладбища под Выборгом

Детали проекта, разработанного по европейским стандартам, опубликовала администрация Выборгского района.

На этой неделе Piter.TV первым сообщил о проекте строительства нового кладбища на территории Выборгского района Ленинградской области. После этого пресс-служба администрации МО "Выборгский район" опубликовала подробности относительно обустройства мемориального объекта. Оказалось, что речь идет о серьезном комплексе, разработанном по европейским стандартам. В него войдут парковая зона, "аллея славы", сеть мест для захоронения с качественными памятниками без ограды в классическом представлении, колумбарий, здание для проведения траурных обрядов, часовня, парковки и другие элементы благоустройства.

Благоустроенная территория, парковая зона, аллея славы, качественные упорядоченные памятники без ограды, красивые места захоронений, колумбарий, изящные скульптуры, здание траурных обрядов, часовня, инженерные коммуникации, парковки, европейский стиль оформления предусмотрены проектировщиком нового погоста, который построят в Селезневском поселении. говорится в сообщении администрации Выборгского района

Объект планируют открыть в 2021 году. В настоящее время проведен комплекс экологических изысканий на земельном участке, осуществляются проектные мероприятия. Заказчиком является администрация Выборгского района.

Уже известно, что территория мемориального комплекса будет значительно отличаться от мест захоронений советского периода. Одним из основных требований заказчика является формирование территории с учетом европейских стандартов. При этом перед проектировщиком стоит задача сохранения естественного рельефа местности.

Фото: администарция Выборгского района