YouTube удалил выпуски Леонида Парфенова и Дудя

Продюсер "Намедни" подал апелляцию.

YouTube удалил выпуск программы "Намедни" Леонида Перфенова, опубликованный в марте 2019 года.

На месте удаленного выпуска указана причина "Видео удалено за нарушение условий "YouTube". Продюсер "Намедни" Илья Овчаренко подал апелляцию и ждет начала переговоров. Он убежден, что ролик не мог нарушить прав сообщества. Речь и дет о первом выпуске авторской программы Леонида Парфенова "Намеди". Премьерный выпуск был посвящен 1946 году. Планируется, что программа буде рассказывать о истории СССР.

С аналогичной проблемой столкнулся также журналист Юрий Дудь. С видеохостинга пропало видео с интервью Таира Мамедова, бывшего резидента "Comedy club". Выпуск был опубликован 20 марта и посвящен эмиграции Мамедова из России.

Видео: YouTube / вДудь / Parfenon