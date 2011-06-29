Явка на выборах в Петербурге 19 сентября более 33%

На выборах в парламент Петербурга явка составила 31.35%.

В воскресенье вечером, 19 сентября, явка на выборах в Петербурге составила более 33% на выборах в Госдуму. Об этом сообщил Юрий Кузьмин, член Горизбиркома с правом решающего голоса.

По состоянию на 18:00 явка составила 33.6% на выборах в Госдуму и 31.35% на выборах в парламент Петербурга.

Добавим, что в Ленобласти 19 сентября по данным на 15 часов свои голоса отдали 34,22 процента от числа избирателей, внесенных в списки. Всего проголосовало 476 тысяч 400 избирателей, сообщает Михаил Лебединский, глава Леноблизбиркома.

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Фото: Piter.tv