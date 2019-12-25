  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Явка на выборах в Петербурге составила 20%
Сегодня, 11:34
152
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Явка на выборах в Петербурге составила 20%

0 0

В выборах депутатов Госдумы приняли участие 35,69% избирателей.

Член избирательной комиссии Юрий Кузьмин рассказал, что в Северной столице во второй день выборов в Госдуму, по информации на 20:00 вечера, голосовать пришли 20,44% петербуржцев. Явка на выборы в Законодательное Собрание составила 19,39%. Об этом сообщили в telegram-канале "Медиацентр Выборы-2021".

Отметим, что Петербург остается в числе регионов, где на политическое мероприятие пришло меньше всего людей. Однако жалоб на прозрачность выборов в городе много. 

Кроме того, по данным на 10 утра 19 сентября, в выборах депутатов Госдумы приняли участие 35,69% избирателей, передали в ЦИК.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на "исчезающие чернила" при надомном голосовании в Горизбирком пожаловалась депутат Драпенко.

Фото: Pexels

Теги: выборы-2021, госдума, закс
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Картина дня,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Агафонов Чеслав
Сегодня 12:56

Хочу чтобы какой-то парень меня жеcтко отраxал в эти две дыpочки Сразу говорю я не хочу отношения, я люблю сeкc вот и все. Написать в чат: http://urlr.me/1Dcnv

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии