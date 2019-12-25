Явка на выборах в Петербурге составила 20%

Член избирательной комиссии Юрий Кузьмин рассказал, что в Северной столице во второй день выборов в Госдуму, по информации на 20:00 вечера, голосовать пришли 20,44% петербуржцев. Явка на выборы в Законодательное Собрание составила 19,39%. Об этом сообщили в telegram-канале "Медиацентр Выборы-2021".
Отметим, что Петербург остается в числе регионов, где на политическое мероприятие пришло меньше всего людей. Однако жалоб на прозрачность выборов в городе много.
Кроме того, по данным на 10 утра 19 сентября, в выборах депутатов Госдумы приняли участие 35,69% избирателей, передали в ЦИК.
Ранее на Piter.tv сообщили, что на "исчезающие чернила" при надомном голосовании в Горизбирком пожаловалась депутат Драпенко.
Фото: Pexels
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