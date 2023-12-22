Ёсимаса Хаяси не стал называть территории, которые Япония считает украинскими.

Токио не признает выборы российского президента на территориях, которые японское руководство считает украинскими. Соответствующее заявление перед местными журналистами на пресс-конференции сделал генеральный секретарь правительства Ёсимаса Хаяси. Он добавил, что такая позиция также была выражена в совместном заявлении, разработанном политическими лидерами "Большой семерки" (G7) в феврале 2024 года. Иностранный чиновник отметил, что власти считают вхождение некоторых земель в состав России нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Однако он не стал называть конкретные регионы, которые имел в виду.

Я хотел бы воздержаться от комментариев относительно выборов, которые проходят в России. Ёсимаса Хаяси, генсек кабмина Японии

Генсек японского кабмина дополнительно повторил позицию относительно украинского кризиса. Ёсимаса Хаяси рассказал о намерении Токио продолжать оказывать помощь киевскому режиму и сохранять антироссийское санкционное давление.

Токио осудил включение Россией японской НПО в нежелательные организации.

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