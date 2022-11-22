Япония направит Украине генераторы и лампы на солнечных батареях на $2,57 млн

Ёсимаса Хаяси напомнил о холодах, к которым следует готовиться украинцам.

Япония направит Украине генераторы и лампы на солнечных батареях на общую сумму в 2,57 миллиона долларов. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 22 ноября объявил министр по внешней политике Ёсимаса Хаяси. Чиновник отметил, что власти в Токио намерены поддержать энергетическую систему снабжения киевского режима. Эксперт добавил, что в настоящее время Украина нуждается в подобной помощи из-за значительного ущерба, который причинен ракетными обстрелами критически важной энергетической инфраструктуре страны.

Было принято решение направить Украине экстренную финансовую поддержку на сумму около $2,57 млн в виде генераторов и ламп на солнечных батареях. Ёсимаса Хаяси, глава МИД Японии

Глава японского внешнеполитического ведомства считает, что соответствующая поддержка со стороны Токио важна на фоне приближения зимних холодов, а также сокращения солнечных часов в течение дня и перебоев с подачей электроэнергии, с которыми сталкивается мирное население Украины. Ёсимаса Хаяси добавил, что международное сообщество из G7 ("Большой семерки") продолжит поддерживать Киев.

Премьер Японии Мацуно отказался комментировать пуски баллистических ракет Россией.

Фото и видео: YouTube / 外務省 / MOFA