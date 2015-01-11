Премьер Японии Мацуно отказался комментировать пуски баллистических ракет Россией

В Токио следят за военными действиями России.

Премьер-министр Японии отказался комментировать пуски баллистических ракет Россией. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Токио сделал генеральный секретарь местного правительства Хирокадзу Мацуно. Он добавил, что кабинет министров находится в курсе тренировки стратегических сил РФ, которая была проведена накануне. В Токио внимательно продолжат следить за военными действиями со стороны РФ.

Мы в курсе того, что 26 октября Россия провела учения, которые включали пуски баллистических ракет. Хотел бы воздержаться от комментариев по поводу того, какие цели преследовала Россия. Хирокадзу Мацуно, генсек кабмина Японии

Чиновник добавил, что японские власти испытывают серьезную обеспокоенность в связи с тем, что из-за "российского вторжения" на Украину в мире существует вероятность применения ядерного оружия. Хирокадзу Мацуно подчеркнул, что подобные угрозы являются недопустимыми. Япония является единственным государством, которое пострадало от атомных бомбардировок.

Япония введет санкции против пяти организаций, связанных с ракетно-ядерной программой КНДР.

Фото и видео: YouTube / s zkeyのスーシーch