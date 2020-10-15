Янтарную коллекцию Царского Села пополнили две шкатулки и часы

Предметы старины с деревянным каркасом и янтарными пластинами хранились в собрании калининградского коллекционера.

Янтарную коллекцию музея-заповедника "Царского Село" пополнили две шкатулки и часы, созданные в 1930-х на Кёнигсбергской янтарной мануфактуре. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Предметы старины с деревянным каркасом и янтарными пластинами хранились в собрании калининградского коллекционера. Экспонаты были приобретены на пожертвования членов Клуба друзей музея-заповедника.

Одна из шкатулок выполнена из дерева светло-коричневого цвета и облицована пластинами медово-жёлтого янтаря. Другая имеет прямоугольную форму и отделана пластинами природного янтаря вишнёво-оранжевого оттенка.

Корпус часов облицован пластинами янтаря разных цветов, с оборотной стороны имеет гравировку с названием мануфактуры на немецком языке.

В сентябре 2020 года в Царское Село вернулся раритет из Александровского дворца.

Фото: ВКонтакте/ Царское Село