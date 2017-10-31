Яна Троянова напугала фанатов на Хэллоуин

Актриса призналась, что ее кто-то укусил

Звезда популярного российского сериала "Ольга" Яна Троянова записала в своем профиле в instagram видео обращение своим подписчикам, где сообщила, что ее кто-то укусил, и она чувствует недомогание. В какой-то момент на экране выскакиевает рычащий монстр, который своим неожиданным появлением напугал фанатов.

Ольга Троянова рассказала, что нормально относится к Хэллоуину и не считает его языческим или "сатаническим" праздником. В своем сообщении она отметила, что США лишь одна из стран, где люди наряжаются в монстров в этот день.

Я не считаю, что Хэллоуин несёт угрозу нашему обществу. Можно отмечать, можно не замечать, но праздник уже давно живет в нашей стране. Какой смысл тратить свою энергию на недовольство? ⠀ Яна Троянова, актриса

Актриса не стала реагировать на негативные комментарии, а заключила, что "смешение культур - это сила"

Видео: instagram / troyanovayana