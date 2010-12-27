Ялтинскую улицу у Митрофаньевского путепровода неизвестные регулярно засоряют строительными отходами

В Московском районе Петербурга жители пожаловались на стихийную свалку из строительных материалов.

В Московском районе Петербурга местные жители обнаружили незаконную свалку. Очевидцы рассказали в социальных сетях о перекрытии Ялтинской улицы мусором и разбросанным бетоном. Установлен конкретный участок, на котором неизвестные решили устроить нелегальный сбор отходов - Митрофаньевский путепровод.

По словам пострадавших людей, дорога перекрыта залитым бетоном, по которому раскидан строительный мусор. Из-за такого грубого нарушения законодательства, жители не могут беспрепятственно проехать на автомобиле по проезжей части.

В то же время, петербуржцы отмечают, что периодически на этом месте появляются горы производственных отходов, поэтому к ситуации они уже привыкли. Они наблюдают похожую картину в течение десяти лет.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

