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Якутск окутало едким дымом из-за лесных пожаров в Хабаровском крае

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Справиться с ситуацией поможет антициклон.

Якутск окутало едким дымом. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. По данным местных специалистов, предельно допустимая концентрация химических веществ в  атмосфере города превышена одновременно по трем показателям. При этом очевидцы чувствуют запах гари и видят смог. Администрация республики полагает, что обстановка связана с дымом, который пришел от природных возгораний, которые фиксируются в соседнем регионе (Хабаровском крае). Роспотребнадзор 19 июля взял на исследование 69 проб воздуха в восьми районах республики. 

Выявлено превышение предельно допустимых концентраций в городе Якутске по трем показателям: диоксида азота до 1,3 раз, взвешенных частиц PM-2,5 и PM-10 в 1,1 раз.

пресс-служба Роспотребнадзора

Якутские синоптики на протяжении недели в регионе антициклон. Дожди должны помочь развеять едкий дым. Ливней в центральных районах следует ожидать с четверга.

В сети появились кадры из затопленного из-за прорыва дамбы российского города.

В Ленобласти 19 июля ожидаются кратковременные дожди и до +23 градусов.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: лесные пожары, регионы, синоптики, хабаровский край, якутия, якутск
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России, Пожар,

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