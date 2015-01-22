Якутск окутало едким дымом из-за лесных пожаров в Хабаровском крае

Якутск окутало едким дымом. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. По данным местных специалистов, предельно допустимая концентрация химических веществ в атмосфере города превышена одновременно по трем показателям. При этом очевидцы чувствуют запах гари и видят смог. Администрация республики полагает, что обстановка связана с дымом, который пришел от природных возгораний, которые фиксируются в соседнем регионе (Хабаровском крае). Роспотребнадзор 19 июля взял на исследование 69 проб воздуха в восьми районах республики.
Выявлено превышение предельно допустимых концентраций в городе Якутске по трем показателям: диоксида азота до 1,3 раз, взвешенных частиц PM-2,5 и PM-10 в 1,1 раз.
пресс-служба Роспотребнадзора
Якутские синоптики на протяжении недели в регионе антициклон. Дожди должны помочь развеять едкий дым. Ливней в центральных районах следует ожидать с четверга.
В сети появились кадры из затопленного из-за прорыва дамбы российского города.
В Ленобласти 19 июля ожидаются кратковременные дожди и до +23 градусов.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все