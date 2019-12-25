Ягудин рассказал о любимых местах в Петербурге

Спортсмен вместе с семьей приехал в родной город.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию, известный телекомментатор Алексей Ягудин вместе с женой Татьяной Тотьмяниной и двумя дочками приехал в родной город – Петербург. В беседе с журналистами РИА Новостей прославленный спортсмен рассказал о любимых местах в Северной столице.

Ягудин признался, что первое, за что он любит Петербург, — это возможность побыть наедине с природой. У спортсмена есть дача в Токсово.

"Очень красивое место — настоящий природный заповедник. Озера, сосны, есть, где покататься на велосипеде", - заявил Алексей.

Еще одно любимое место спортсмена – это Крестовский остров, где можно отдохнуть и прокатиться на аттракционах, прогуляться по пляжу и насладиться красивыми видами залива.

Ранее мы писали, что туристы получат кэшбек за поездки в Петербург.

Фото: Instagram / tatianatotmyanina