Ягудин рассказал о любимых местах в Петербурге

Олимпийский чемпион по фигурному катанию, известный телекомментатор Алексей Ягудин вместе с женой Татьяной Тотьмяниной и двумя дочками приехал в родной город – Петербург. В беседе с журналистами РИА Новостей прославленный спортсмен рассказал о любимых местах в Северной столице.
Ягудин признался, что первое, за что он любит Петербург, — это возможность побыть наедине с природой. У спортсмена есть дача в Токсово.
"Очень красивое место — настоящий природный заповедник. Озера, сосны, есть, где покататься на велосипеде", - заявил Алексей.
Еще одно любимое место спортсмена – это Крестовский остров, где можно отдохнуть и прокатиться на аттракционах, прогуляться по пляжу и насладиться красивыми видами залива.
Ранее мы писали, что туристы получат кэшбек за поездки в Петербург.
Фото: Instagram / tatianatotmyanina
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