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Петербургская кирха на Декабристов наполнится мелодиями Италии
Вчера, 22:00
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ElzaRada12

Петербургская кирха на Декабристов наполнится мелодиями Италии

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27 марта оркестр "Северный Город" выступит с программой "Вечер итальянской музыки" в Яани Кирик.

27 марта концертный зал Яани Кирик по адресу: ул. Декабристов, д. 54А заполнится звуками музыки итальянских композиторов от эпохи барокко до современников. В программе: известные произведения Россини, Доницетти, Монти, Вивальди, Ди Капуа, Ортолано, Беллини.

Программа концерта охватывает арии из опер, неаполитанские песни, инструментальную классическую музыку и музыку современных композиторов. Дирижер - Олеся Иванова. 

Солисты: заслуженный артист России Олег Трофимов (тенор), Дмитрий Юртаев (баритон), заслуженная артистка России Мария Людько (сопрано), Яна Пирола (сопрано).

Начало в 19.00.

Цена билетов от 800 рублей. 

Фото: предоставлено организаторами

Теги: афиша петербург, концертный зал яани кирик, концерты, яани кирик
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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горшков даниэль
Вчера 23:16

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