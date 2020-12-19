Петербургская кирха на Декабристов наполнится мелодиями Италии

27 марта концертный зал Яани Кирик по адресу: ул. Декабристов, д. 54А заполнится звуками музыки итальянских композиторов от эпохи барокко до современников. В программе: известные произведения Россини, Доницетти, Монти, Вивальди, Ди Капуа, Ортолано, Беллини.
Программа концерта охватывает арии из опер, неаполитанские песни, инструментальную классическую музыку и музыку современных композиторов. Дирижер - Олеся Иванова.
Солисты: заслуженный артист России Олег Трофимов (тенор), Дмитрий Юртаев (баритон), заслуженная артистка России Мария Людько (сопрано), Яна Пирола (сопрано).
Начало в 19.00.
Цена билетов от 800 рублей.
Фото: предоставлено организаторами
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