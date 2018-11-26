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X Фестиваль "Культура рядом"
Сегодня, 19:00
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alexandra08

X Фестиваль "Культура рядом"

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Открытие прошло 6 мая в парке Интернационалистов, где представили концерт "Песни Победы".

Центр поддержки культурных инициатив "Культура рядом"не первый раз радует петербуржцев бесплатными концертами с участием солистов и музыкантов из местных театров.Организаторы дают возможность всем, вне зависимости от социального статуса и материального положения, увидеть интересные представления и услышать любимую музыку, Цикл концертов будет идти весь май и июнь. Открытие прошло 6 мая в парке Интернационалистов, где представили концерт "Песни Победы".

Адрес: ул. Жака Дюкло, д. 62

Возрастное ограничение: 0+

Бесплатно!

Фото: ВК /  Фестиваль "Культура рядом".

 

Теги: парк интернационалистов, проект культура рядом, фестиваль культура рядом
Категории: Куда сходить в Петербурге, Фестивали,

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