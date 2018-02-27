XXII фестиваль "Триумф джаза" пройдет в Петербурге

В этом году фестиваль охватывает шесть городов: Москву, Петербург, Тверь, Тулу, Ярославль и Красноярск.

В Большом концертном зале "Октябрьский" пройдет XXII фестиваль Игоря Бутмана "Триумф джаза". Он посвящен 100-летию российского джаза.

На сцене выступят Игорь Бутман с Московским джазовым оркестром, Юрий Башмет и камерный ансамбль "Солисты Москвы", певица Fantine, а также народная артистка России Лариса Долина.

В этом году фестиваль охватывает шесть городов: Москву, Петербург, Тверь, Тулу, Ярославль и Красноярск.

Интервью за час до начала февральского выступления петербургских интеллигентов Billy"s Band на сцене клуба "Морзе". О чем думают и что обсуждают музыканты за кулисами.

Фото: pexels

