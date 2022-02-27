За час до: Piter TV на концерте Billy"s Band

Интервью за час до начала февральского выступления петербургских интеллигентов Billy"s Band на сцене клуба "Морзе". О чем думают и что обсуждают музыканты за кулисами.

Как вы нашли свой стиль? Почему именно блюз/джаз?

Билли Новик: Кто что любит, тот то и пытается играть, мечтает играть. Мне нравился джаз, но у меня не было никакого джазового образования, поэтому этот путь был очень долог и тернист.

Андрей Рыжик: У нас на протяжении всего периода существования группы все время менялось всё, все время была какая-то эклектика. Один привносил одно, другой – другое. Я любил рок, колбаситься, а Билли – он спокойный. Когда это смешивалось, получалась какая-то полная ерунда, но вышел такой вот Billy"s Band, из противоречий.

Билли Новик: Потом я хотел рока, еще Миша решил на барабанах поиграть, чтобы рок был настоящий, потому что настоящий рок – это барабаны. Потом это надоело, потом опять не надоело. В общем, все по-разному, в зависимости от не знаю чего. Были разные периоды, поэтому теперь сложно сказать, в каком стиле играет группа.

Андрей Рыжик: С возрастом настроения меняются, поэтому плейлист состоит из джаза, блюза, рока, попа.

В становлении группы важную роль сыграли родители Рыжика. Как это было?

Андрей Рыжик: У меня мама была режиссером театральным, ей хотелось, чтобы была такая творческая лаборатория, как какие-нибудь театры Фоменко, еще кого-то. Мы туда пришли, пришел человек, который нами руководил, и он говорит: "Творческая лаборатория, классно, но нужно же как-то еще и подзаработать, давайте это будет клуб". И это получился одновременно еще и клуб.

Вы определяете свой жанр как "алкоджаз". От чего происходит такое название?

Билли Новик: Мы это называем "романтический алкоджаз из Петербурга". И "алко" – не от слова "алкоголь", а от слова "алкалоид" или "алкать", страстно чего-то желать.

Мне кажется, мы поем, как очень правильная была аннотация, у нас был концерт в Твери, там было написано: "Хорошие люди поют о нелегкой судьбе человека". Вот это точнее.

В интернете гуляет история о том, что на ваших концертах ломаются инструменты, это правда?

Билли Новик: На последнем аккорде в городе Пенза от контрабаса откололся гриф. Он хранился в неправильных условиях и пересох. Слава богу, что не сказали, что группа Billy"s Band ломает контрабасы, спасибо!

Дело в том, что, когда играешь, особенно когда горячий концерт, выделяется пот, который капает на баян, а баян сделан из картона. Естественно, картон размокает, и прочность баяна существенно уменьшается.

Андрей Рыжик: Когда потеешь, гитара же деревянная, а дерево разбухает, и бывает играешь на гитаре, а ее размер к концу концерта меняется.

Что происходит за час до концерта?

Билли Новик: Перед концертом мы же нервничаем, поэтому пытаемся успокоиться. Для этого мы пишем вот такие вот бумажки специальные, вспоминаем, какие мы знаем песни, думаем, какие песни лучше сыграть в сегодняшнем контексте. Пытаемся успокаиваться, потому что когда выходишь на концерт, а все на тебя смотрят – неловкая ситуация, неловко ведешь себя.

Андрей Рыжик: Знаете, это как находиться в переполненном супермаркете, и вдруг вы задеваете банку с малосольными огурцами, она падает и разбивается, и в этот момент все поворачивают на вас голову. Вот так вот на каждом концерте.

Как определяется успех концерта?

Билли Новик: Я лично успех концерта оцениваю по количеству несданных билетов. Если, например, все говорят: "Ой, вы так здорово отыграли, вы такие молодцы", я говорю: "А сколько билетов было сдано в течение концерта?". Если ни одного, тогда верю, было хорошо.

Потому что однажды мы приехали в Нижний Тагил и смотрим, что в кассу концертного зала, в котором мы сейчас будем играть, стоит огромная очередь. Мы говорим: "Ничего себе, в Нижнем Тагиле такая популярность, это успех", а они говорят: "Да как бы не совсем… Это сдают билеты". (Андрей Рыжик: Им по распределению достались на заводе и пытаются это монетизировать, а эти билеты нельзя сдать).

Видео: Piter.tv / Маргарита Чкадуа, Ксения Александрова, Мария Шилина

Фото: BILLY"s BAND "ВКонтакте"