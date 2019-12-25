XI Международный форум "ИТ-Диалог" состоится в Петербурге

Главная тема форума в этом году — будущее развитие технологий в разных отраслях и регионах, а также переход России от цифровой экономики к экономике данных.

XI Международный форум "ИТ-Диалог" пройдёт с 14 по 15 ноября на площадке Центрального музея связи имени А. С. Попова в Петербурге.

Главная тема форума в этом году — будущее развитие технологий в разных отраслях и регионах, а также переход России от цифровой экономики к экономике данных. Мероприятие соберёт лидеров российского ИТ-сообщества, специалистов в области информационных технологий и телекоммуникаций, а также представителей международных делегаций из стран СНГ, Африки и Азии.

В программе форума запланировано множество панельных дискуссий, заседаний и круглых столов, посвящённых различным аспектам цифровой экономики, включая цифровые финансы, методы борьбы с кибератаками, технологии виртуальной реальности, цифровую медицину, экспорт технологий и многое другое.

Впервые на форуме состоится публичный батл между командами заказчиков и поставщиков, где участники обсудят такие темы, как роль искусственного интеллекта, импортозамещение и сотрудничество с российскими поставщиками. Батл будет судить эксперт по цифровой трансформации Александр Селютин. Зрители онлайн-трансляции батла на сайте газеты "Ведомости" смогут проголосовать за самую убедительную точку зрения.

Одним из ключевых событий форума станет панельная дискуссия футурологов Евгения Кузнецова и Руслана Юсуфова под названием "Диалог с будущим. Барьеры и вызовы на пути в цифровое завтра", где эксперты рассмотрят влияние технологических инноваций на общество, экономику и стратегии ведения бизнеса в России и мире.