X5 Retail на месте Spar откроет 4 магазина

X5 Retail Group сумела отбиться от претензий антимонопольщиков, которые поставили под сомнение право ретейлера открывать новые магазины.

X5 Retail Group сумела отбиться от претензий ФАС, которые поставили под сомнение право ретейлера открывать новые магазины в Петербурге. Компания отметила, что с начала года она закрыла два магазина: "Пятерочку" в Кронштадте и гипермаркет "Карусель" на ул. Руставели.

Поэтому следует дождаться официальных данных за 2020 год, которые будут в начале 2021 года. Только тогда антимонопольный орган сможет сделать выводы о превышении или о непревышении доли Х5 в 27,37%. УФАС

Сейчас X5 Retail Group открывает свои точки на месте сети Spar. Всего планируется открыть 4 магазина на площадях Spar.

В Петербурге откроют три новые продуктовые сети.

Фото: pixabay