X5 Retail на месте Spar откроет 4 магазина

X5 Retail Group сумела отбиться от претензий ФАС, которые поставили под сомнение право ретейлера открывать новые магазины в Петербурге. Компания отметила, что с начала года она закрыла два магазина: "Пятерочку" в Кронштадте и гипермаркет "Карусель" на ул. Руставели.
Поэтому следует дождаться официальных данных за 2020 год, которые будут в начале 2021 года. Только тогда антимонопольный орган сможет сделать выводы о превышении или о непревышении доли Х5 в 27,37%.
УФАС
Сейчас X5 Retail Group открывает свои точки на месте сети Spar. Всего планируется открыть 4 магазина на площадях Spar.
В Петербурге откроют три новые продуктовые сети.
Фото: pixabay
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