Петербургские проститутки могут получить премию World Press Photo

Фотограф из Петербурга стала финалисткой конкурса World Press Photo за отображение жизни проституток.

Работы фотографа Татьяны Виноградовой из Северной столицы покорили жюри престижного конкурса World Press Photo. Снимки про жизнь петербургских жриц любви номинированы на премию. Наша соотечественница прошла в финальный этап соревнования. Россиянка поборется за награду в категории “Люди”.

О лауреате World Press Photo известно немногое. Женщина закончила факультет журналистики в СПбГУ. Дважды она получала одобрение международного жюри.

Напомним, что выбор фаворитов 2017 года будет объявлен 12 апреля.

Видео: Facebook/World Press Photo

