Wildberries сделает скидку при оплате заказа с помощью российских платежных систем

Ежедневно россияне благодаря этой функции смогут экономить в общей сложности 40 млн рублей ежедневно.

Онлайн-ритейлер Wildberries уменьшить цену при оплате заказа с помощью российских платежных систем. Речь идет про платежные системы "Мир", Систему быстрых платежей (СПБП), а также SberPay. Об этом сообщает пресс-служба компании

Таким образом, ежедневно россияне смогут экономить в общей сложности 40 млн рублей. Все дело в более низкой комиссии при обработке транзакций. По этой причине россияне смогут получить скидку размером 2%.

Пользователи теперь видят, как складывается цена на товар и как они смогут дополнительно сэкономить при покупках на Wildberries, — говорится в сообщении.

В прошлом году оборот компании составил 437,2 млрд рублей.

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