Wildberries запустила тестовую доставку дронами в Петербурге

Первый беспилотный полет совершил рейс между сортировочным центром в Шушарах и пунктом выдачи в Горелово.

Маркетплейс Wildberries начал тестирование беспилотной доставки товаров дронами в Санкт-Петербурге. Первый пробный рейс был выполнен в конце октября при поддержке городского комитета по транспорту и АНО "Федеральный центр беспилотных авиационных систем". Об этом в своём Telegram-канале сообщила основательница маркетплейса Татьяна Ким.

Он отметила, что беспилотник успешно доставил груз из сортировочного центра в Шушарах в пункт выдачи заказов на Полевой улице в поселке Горелово, после чего вернулся на склад. Полёт проводился с соблюдением федерального и регионального законодательства, регулирующего использование беспилотных авиационных систем.

Мы провели первые доставки и отработали сложный логистический маршрут с несколькими точками посадки. БАС последовательно доставил груз из сортировочного центра Wildberries "Шушары" в фирменный ПВЗ на Полевой улице, после чего вернулся на склад. Как говорится, будущее уже рядом, оно уже тут! Татьяна Ким, основательница Wildberries, глава "РВБ"

В комитете по транспорту Санкт-Петербурга уточнили, что маршрут был специально проложен вдали от жилых кварталов, а каждый запуск осуществляется при сопровождении диспетчера. Все службы внимательно следили за тестовым дроном, поэтому он не угрожал безопасности петербуржцев. Детальная информация о маршрутах и времени полётов не разглашается в целях безопасности.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Госдуме предупредили о штрафах за рекламу на фасадах домов.

Фото: pxhere.com